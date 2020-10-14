تأهيل لـ محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام استعدادا للرجاء

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 21:34

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - كاسونجو - الزمالك - سموحة

خضع محمود علاء ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم الأربعاء.

وخاض الزمالك مرانه الأول في المغرب استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وركض محمود علاء بالكرة حول الملعب.

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فيما ركض شيكابالا وحازم إمام حول الملعب دون كرة.

وكان محمود علاء أصيب في لقاء الزمالك وحرس الحدود وأكد طبيب الزمالك محمد أسامة إنها خفيفة وأن اللاعب سيشارك في لقاء الرجاء بشكل طبيعي.

محمود علاء شيكابالا الزمالك في إفريقيا
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