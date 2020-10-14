الأهلي يخضع لمسحة طبية ثانية الخميس

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 20:45

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - مسحة طبية الأهلي

يخضع لاعبو الأهلي لبعثة طبية ثانية غدا الخميس في المغرب استعدادا للقاء الوداد.

وتتواجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء من أجل لقاء الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية قبل السفر للمغرب بيومين وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

أخبار متعلقة
مران الزمالك الأول في المغرب – مشاهدة تدريب الوداد.. ومحاضرة من باتشيكو اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فرق كرة نسائية تقرير تونسي: الحبيب يكن في طريقه إلى الجونة

وتأتي تلك الإجراءات الطبية وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي الوداد في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأهيل لـ محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام استعدادا للرجاء 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - المصري يعلن تجديد تعاقد علي ماهر لموسم جديد 5 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يخضع لمسحة طبية ثانية الخميس 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة كأس مصر - بيراميدز (0) - (0) طلائع الجيش. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر
فينجر يكشف رفضه طلب فان بيرسي بالعودة لـ أرسنال بعد الرحيل عن يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - إيموبيلي يقود هجوم إيطاليا.. وهولندا تدافع بـ 5 لاعبين ساعة | أوروبا
مران الزمالك الأول في المغرب – مشاهدة تدريب الوداد.. ومحاضرة من باتشيكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فرق كرة نسائية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك