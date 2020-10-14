الأهلي يخضع لمسحة طبية ثانية الخميس

يخضع لاعبو الأهلي لبعثة طبية ثانية غدا الخميس في المغرب استعدادا للقاء الوداد.

وتتواجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء من أجل لقاء الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية قبل السفر للمغرب بيومين وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وتأتي تلك الإجراءات الطبية وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.