فينجر يكشف رفضه طلب فان بيرسي بالعودة لـ أرسنال بعد الرحيل عن يونايتد

كشف آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال عن طلب قائد الفريق السابق روبن فان بيرسي العودة للنادي بعد رحيله عن غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وكان فان بيرسي رفض تجديد تعاقده مع أرسنال في عام 2012 وانتقل إلى يونايتد وقادهم للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الـ20 في تاريخهم والأخير حتى الآن.

وتحدث فينجر عن فان بيرسي في كتابه "آرسين فينجر: حياتي في الأحمر والأبيض" قائلا: "في عام 2012 أعلن فان بيرسي نيته عدم تجديد تعاقده، كل الأندية الكبرى كانت تراقبه وقررت بيعه لمانشستر يونايتد".

وواصل "المشجعون كانوا يشعرون بالغضب ولكننا لم نستطع تقديم العرض ذاته، قمت ببيعه مقابل 24 مليون جنيه إسترليني وكان رقما ضخما في هذا الوقت للاعب لم يتبق في تعاقده سوى عاما وحيدا".

وأردف "عاقتي مع السير أليكس فيرجسون ومانشستر يونايتد تحسنت منذ ذلك الوقت، لكن في كل عملية انتقال فهي تشبه لعبة البوكر حيث لا تحاول إعطاء كل شيء".

وأكمل فينجر "حظي فان بيرسي بستة أشهر أولى رائعة في أولد ترافورد ووضع الفريق على المسار الصحيح للفوز بلقب الدوري وصعب الأمور علينا".

واستدرك "لكن بعد ثلاث سنوات من الأربعة التي وقع عليها معهم أصيب وقرر فيرجسون بيعه لناد تركي". (ملحوظة كان لويس فان جال هو من قرر بيع فان بيرسي وليس فيرجسون الذي كان قد اعتزل التدريب)

وواصل "في ذلك الوقت أراد العودة لكن كان من المستحيل، كان في نهاية مسيرته ونحن كنا نستثمر في اللاعبين الصغار".

وسجل فان بيرسي 132 هدفا لأرسنال في 278 مباراة وظفر معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي وحظي بالمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا عام 2006.