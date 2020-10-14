منافس الزمالك - طبيب الرجاء: 3 لاعبين يغيبون عن مواجهة الذهاب.. وشكوك حول مشاركة الورفلي

كشف محمد العرصي طبيب الرجاء المغربي عن اللاعبين الذين سيغيبون في مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال طبيب النادي المغربي لقناة الرياضية والتي نقلها "راديو مارس" المغربي: "عبد الرحيم الشاكير وعمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة سيغيبون عن لقاء الأحد بداعي الإصابة".

وتابع "الثلاثي لم يسترجع بعد كافة إمكانياتهم البدنية".

وأضاف "تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة سند الورفلي في اللقاء من عدمه، سنقوم بتقييم حالته وبناء على ذلك سيتم تحديد مدى إمكانية مشاركته”.

وأتم "الشيء الأكيد أن لقاء الإياب سيشهد عودة 3 لاعبين من الذين سبق ذكرهم رغم ضيق الوقت بين المباراتين".

يستعد الوداد والرجاء لمواجهة كل من الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب الأسبوع المقبل.