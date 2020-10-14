نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 18:57

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الترسانة - بادجي

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي عن مواجهة الوداد التي ستقام السبت المقبل.

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** هل يجب الاستعانة بأحمد فتحي كقلب دفاع بسبب النقص العددي؟

الأنباء الواردة من المغرب تشير لجاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

لكن لو اضطررنا للبحث عن بديل فأفضل الدفع بمحمد هاني فقد سبق ولعب في ذلك المركز وظهر بشكل جيد.

هذا مع ضرورة تواجد أحمد فتحي كظهير أيمن.

** مروان محسن أم أليو بادجي؟

هذا يتوقف على طريقة اللعب التي سيعتمد عليها بيتسو موسيماني.

إن أراد اللعب بتحفظ دفاعي والاعتماد على المرتدات فوجود بادجي أفضل لقوته في الالتحامات الهوائية وسرعته واستطاعته الحفاظ على الكرة لحين تحول الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية.

أما لو سيلعب موسيماني بشكل هجومي فأفضل مروان.

** كيف يخوض الأهلي المباراة؟

في رأيي أن موسيماني عليه اللعب بشكل متوازن وأن يفكر في تسجيل هدفا على الأقل خارج ملعبه.

يجب أن يهاجم لكن بحساب مع التأمين الدفاعي الجيد، وأحذر الأهلي من خطورة طرفي الوداد وعرضياتهم المتقنة.

لذا يجب أن يقوم الجناحين في الأهلي بالعودة لمساندة الظهيرين دفاعيا طوال الوقت.

الأهلي في إفريقيا الوداد محمد يوسف
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