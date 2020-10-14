سكاي: مفاوضات بين وست هام وبن رحمة لإتمام انتقاله

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

لا يفصل الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد عن اللعب في الدوري الإنجليزي سوى إتمام مفاوضات التعاقد الشخصية مع وست هام.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء في تقرير لها فإن وست هام يسعى للاتفاق مع اللاعب صاحب الـ25 عاما على الانتقال إليه بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر التقرير أن وست هام استطاع التوصل لاتفاق مع برينتفورد يوم الجمعة الماضية على ضم اللاعب الجزائري من صفوفه.

أخبار متعلقة
رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء يوفنتوس: إصابة رامسي ليست عضلية مونزا.. "ميلان الذي نعرفه" في قبضة بيرلسكوني وجالياني

وسوف تكلف الصفقة خزائن وست هام ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل بن رحمة 17 هدفا في 46 مباراة مع برينتفورد خلال الموسم الماضي حيث وصل لنهائي ملحق التأهل لبريميرليج قبل الهزيمة من فولام.

سعيد بن رحمة وست هام برينتفورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - إيموبيلي يقود هجوم إيطاليا.. وهولندا تدافع بـ 5 لاعبين 20 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك الأول في المغرب – مشاهدة تدريب الوداد.. ومحاضرة من باتشيكو 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فرق كرة نسائية 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تونسي: الحبيب يكن في طريقه إلى الجونة 39 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - طبيب الرجاء: 3 لاعبين يغيبون عن مواجهة الذهاب.. وشكوك حول مشاركة الورفلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ضمان البقاء.. الجونة يهزم دجلة بهدفين ساعة | الدوري المصري
نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك