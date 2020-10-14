سكاي: مفاوضات بين وست هام وبن رحمة لإتمام انتقاله

لا يفصل الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد عن اللعب في الدوري الإنجليزي سوى إتمام مفاوضات التعاقد الشخصية مع وست هام.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء في تقرير لها فإن وست هام يسعى للاتفاق مع اللاعب صاحب الـ25 عاما على الانتقال إليه بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر التقرير أن وست هام استطاع التوصل لاتفاق مع برينتفورد يوم الجمعة الماضية على ضم اللاعب الجزائري من صفوفه.

وسوف تكلف الصفقة خزائن وست هام ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل بن رحمة 17 هدفا في 46 مباراة مع برينتفورد خلال الموسم الماضي حيث وصل لنهائي ملحق التأهل لبريميرليج قبل الهزيمة من فولام.