نصف نهائي إفريقيا – الشيشيني لـ في الجول: الزمالك غير مكتمل.. وأصبحنا نمتلك خبرة اللقاءات الكبيرة

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث مدرب الزمالك السابق سامي الشيشيني عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء التي ستقام الأحد المقبل.

ما هي نقاط القوة والضعف للفريق مؤخرا؟

"الفريق غير مكتمل، هناك 14 أو 15 لاعبا فقط أرجلهم في الملعب".

"لكن لدينا مجموع 11 لاعبا يمثلون قوام الفريق، هو الأقوى والأحسن في أفريقيا والكل يعلم ذلك، هم المجموعة التي كانت تشارك في الفترات السابقة، بالإضافة إلى انضمام أكثر من لاعب إليهم كاسونجو ومحمد أوناجم وإسلام جابر".

"عدم اكتمال الفريق منذ فترة هو المشكلة، في بعض الأوقات غاب طارق حامد أو فرجاني ساسي أو يوسف أوباما أو أشرف بنشرقي أو أحمد سيد زيزو وبالتالي يُحدث هذا مشكلة".

"لدينا مشكلة في البدلاء مثال: في الجانب الأيمن عند غياب حازم إمام يتواجد فقط أحمد عيد وهو ليس لدية الخبرات الكافية، والجانب الأيسر ليس لدينا سوى عبدالله جمعة وليس له بديلا، ويشارك إسلام جابر وهو غير مركزه، كذلك وسط الملعب عند غياب ساسي لا يوجد غير محمد حسن فقط".

"غياب ساسي سيكون مؤثرا للغاية".

وعن نقاط القوة "لدينا خط هجومي قوي جدا، وخط دفاعي خطوطه جيدة، ولكن أكرر المشكلة في البديل وعدم اكتمال الصفوف الفترة الأخيرة مع باتشيكو".

"لكن عندما يجتمعوا بالتأكيد سيحدث الفارق لأنهم الأفضل في إفريقيا مع احترامي لكل الفرق".

إذا من يعوض ساسي في الوسط في حالة الغياب؟

"في حالة غياب ساسي سنواجه مشكلة كبيرة، هو لاعب دولي ولدية خبرات وخاض نهائيات كثيرة ويستطيع اللعب تحت ضغط، وهو من شمال إفريقيا ومعتاد اللعب في المغرب فبالتأكيد يعلم كل الأمور الخاصة بهم لأنهم يلعبون بنفس الطريقة".

"المشكلة أن محمد حسن بعيد منذ فترة، وإسلام جابر لن يستطيع تحمل المسؤولية وحده مع احترامي لامكانياته، لأن هذا اللقاء يختلف عن الدوري".

"ليس لدينا غير محمد حسن وهو الوحيد البديل حاليا ويلعب في هذا المركز".

هل من الممكن أن يبدأ مصطفي فتحي أو أوناجم؟

"الفريق اكتمل لديك زيزو وبنشرقي فبالتالي هما من قد يبدأوا مع أوباما ومصطفي محمد، وأوناجم ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء".

"الأمر معلوم وأفضل بعد اكتمال الصفوف".

كيفية مواجهة الرجاء نفسيا وفنيا؟

"نفسيا، أصبح لدينا لاعبين تستطيع اللعب تحت ضغط ولديها ميزة خوض اللقاءات الكبيرة".

"حصدنا بطولتين في 6 أيام، وقبلها الكونفدرالية وكأس مصر ولدينا ما يكفي من الخبرات لهذه المباريات".

"فنيا اللاعبون مجرد ما تُقطع الكرة منهم لابد العودة للارتداد وغلق المساحات".

"العمل ككتلة واحدة دون ترك مساحات بين الخطوط، وأصبح للفريق خبرة في إطالة الوقت مع الخصم وهو ما يصعب المهمة على الخصم بسبب استعجال التسجيل وبالتالي تستطيع خلق المساحات وخطف هدفا".

"العمل على المرتدات في حالة تهور الخصم الهجومي، ولابد من تقارب الخطوط والعمل على السرعات، المباريات الكبيرة يظهر فيها الفريق الكبير كبيرا".

"ضرورة استغلال الفرص والكرات الثابتة، ولابد من قراءة المباراة جيدا والتحضير قبل اللقاء على القدرات الفنية والبدنية، وبالتأكيد باتشيكو حضّر وقرأ الخصم".

واختار الشيشيني التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي (حال جاهزيته) أو محمد حسن

أمامهم: يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفي محمد

وأتم "لابد من عدم المجازفة وإذا خرج اللقاء بالتعادل فهذا أمر جيد، ولكن اتمنى الفوز بالتأكيد ونتقاتل لذلك إذا أتيحت، حتي لا نخسر".