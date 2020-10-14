معلول وجيرالدو ينضمان لبعثة الأهلي في المغرب

وصل إلى الدار البيضاء في المغرب كل من علي معلول وجيرالدو لاعبا الأهلي اليوم الأربعاء من أجل لقاء الوداد.

وكان معلول يتواجد في النمسا مع منتخب بلاده تونس حيث خاض نسور قرطاج مباراة ودية أمام نيجيريا وذلك بعد أيام من ملاقاة السودان وديا في الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أما جيرالدو فكان سافر إلى أنجولا للانضمام لمعسكر تدريبي لمنتخب بلاده.

وحرص سمير عدلي المدير الإداري للأهلي على استقبال اللاعبين في مطار الدار البيضاء لتسهيل الإجراءات.

ومن المقرر أن يجري الثنائي تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي يقام في التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.