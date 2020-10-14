إيقاف مشجع وست هام المتهم بالعنصرية ضد صلاح لمدة 3 سنوات

حُرم مشجع وست هام يونايتد المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته.

الواقعة تعود إلى يناير 2019، حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد مشجعي الشواكيش وهو يوجه عبارات عنصرية مسيئة تجاه صلاح أثناء تنفيذه إحدى الركلات الركنية بمباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وأفادت شرطة العاصمة الإنجليزية بأن برادلي ثوموود البالغ من العمر 48 عامًا مثل أمام محكمة الصلح بتايمز يوم الثلاثاء، وأقر بأنه مذنب بارتكاب مخالفة عنصرية مشددة ضد النظام العام.

وأوضحت الشرطة الإنجليزية أن المشجع عوقب بالحظر من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 400 جنيه إسترليني.

تم استدعاء ثوموود في يوليو بعد أن تم التعرف عليه من قبل الضباط خلال خسارة وست هام 2-0 أمام ليفربول يوم 29 يناير 2019.

وسيقدم نادي وست هام لمشجعه جلسات تعليمية لمحاولة إصلاح آرائه، مع الاحتفاظ بالحق في دعم الحظر إلى أجل غير مسمى، إذا ثبت فشل تلك الجهود.

كان النادي قد أوضح في بيان حين حدثت الواقعة قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن".

وواصل "أي شخص يرتكب جريمة عنصرية سيتم تبليغ الشرطة ببياناته وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن".

وأتم المتحدث باسم وست هام وقتها "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".