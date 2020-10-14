النني: عندما عدت إلى أرسنال رأيت الجميع سعداء بذلك

أوضح محمد النني لاعب وسط أرسنال أنه قوبل بترحيب كبير حين عاد إلى ناديه بعد غياب لمدة عام.

عندما عاد النني من فترة إعارته مع بشكتاش هذا الصيف، لم يكن متأكداً من إمكانية مشاركته بشكل مستمر، لكن أصبح لاعبا أساسيا في تشكيل ميكيل أرتيتا منذ بداية الموسم.

وقال النني في تصريحات لموقع ناديه: "قبل مجيئي إلى لندن، لم أتحدث مع ميكيل أرتيتا ولكن كنت أفكر فيما يريد من أي لاعب".

وأضاف "عندما جلست معه، قلت له إن الطريقة التي تدرب بها وتريد أن تلعب بها هي الطريقة التي أحب أن أتدرب وألعب بها".

وتابع "تحت قيادة أوناي إيمري لم ألعب كثيرًا، ولهذا السبب تفقد ثقتك بنفسك وشعورك باللعب. لهذا السبب ذهبت إلى بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وأكمل الدولي المصري "كنت ألعب دائمًا مع بشكتاش واستعدت ثقتي في نفسي، وعندما عدت إلى هنا رأيت الجميع سعداء بعودتي".

وأردف "الكل كان متحمسا لرؤيتي مرة أخرى، وعندما تدربت قدم لي الجميع ملاحظات جيدة، وقال لي زملائي إنني أبليت بلاءً حسناً وهذا يجعلني استعيد الثقة بنفسي".

واستمر "أحاول كل يوم تعلم أشياء جديدة، أعتقد أنه في أي وظيفة إذا استيقظت في الصباح وحاولت أن تتعلم أشياء جديدة وحاولت أن تتحسن كل يوم، ستنجح".

وشارك النني في 6 مباريات هذا الموسم.

وجمع أرسنال 9 نقاط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، كما أطاح بـ ليستر سيتي ثم ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي في نفس البطولة.