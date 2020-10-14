دايلي ميل: مانشستر يونايتد يرغب في ضم جول كوندي خلال شهر يناير

حدد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، جول كوندي مدافع إشبيلية كهدف أساسي لفريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الدفاع. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن عدم انضمام اللاعب لأي فريق خلال السوق الصيفية مهد الطريق أمام المدرب النرويجي لضم صاحب الـ21 عاما.

كوندي لديه شرط جزائي في عقده مع إشبيلية بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني، والنادي الإسباني لا يرغب في بيعه بأي سعر أقل من ذلك.

وفي المقابل يسعى مانشستر يونايتد للتخلص من خدمات لاعبيه، فيل جونز وماركوس روخو، وحسب التقرير قد يرحل واحد من الثنائي فيكتور ليندلوف وإريك بايلي.

ويبحث سولشاير عن لاعب بجانب هاري ماجواير بعد استقبال 11 هدفا في أول 3 مباريات في الدوري.

وربطت تقارير صحفية كوندي بالانضمام إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي في وقت سابق.

المدافع الفرنسي الشاب انضم إلى إشبيلية قادما من بوردو في صيف 2019 بمبلغ 25 مليون يورو.

ولعب كوندي بقميص إشبيلية في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.