تقرير: برونو فيرنانديز قد يخضع لحجر لمدة 14 يوما.. ولكن حالته مختلفة عن كافاني

طُرح سؤلا قد يسبب الكثير من القلق لمشجعي مانشستر يونايتد، حول إمكانية خضوع برونو فيرنانديز لحجر صحي لمدة 14 يوما. وذلك وفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

الصحيفة البرتغالية قالت إن برونو ورغم سلبية فحوصات كورونا الخاصة به، إلا أنه قد يخضع لحجر لمدة 14 يوما في بريطانيا.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية التقرير وأوضحت أن لاعب الوسط البرتغالي كان على تواصل مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتشير قوانين بريطانيا إلى حجر أي شخص كان على تواصل مع مصاب بفيروس كورونا لمدة 14 يوما.

وأوضح التقرير أن فيرنانديز قد يتم إعفائه من ذلك القانون لأنه لا ينطبق على اللاعبين والرياضيين الذين يتواجدون في تجمعات خاصة.

ويغيب عن يونايتد بسبب نفس القاعدة، إدينسون كافاني بسبب الحجر الصحي بعد انتقاله إلى إنجلترا.

موقف فيرنانديز مختلف عن موقف كافاني لأن المهاجما لأوروجوياني لم يكن في معزل مؤمن قبل انتقاله إلى إنجلترا.

وأشار تقرير صن إلى أن فيرنانديز نظريا سيبدأ مباراة السويد في دوري الأمم الأوروبية مساء الأربعاء.

يونايتد يواجه نيوكاسل يونايتد يوم السبت، ثم باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ثم تشيلسي يوم السبت ثم ريد بول لايبزج يوم الأربعاء.