رسالة معسكر الأهلي – معلول وجيرالدو ينضمان الأربعاء.. وعبد الحفيظ: شخصيتنا سلاحنا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جاهزية الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقربنا خطوة من حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وذلك قبل مواجهة العودة بالقاهرة".

وأوضح "الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب؛ لقطع خطوة إلى المباراة النهائية قبل مواجهة العودة".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن "شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات. الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مواجهة الوداد تبقي بمثابة مباراة على شوطين الأول في كازابلانكا، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة فيه تساعدنا في استكمال المشوار بنجاح قبل مواجهة العودة بالقاهرة .

وشدد أنه يتمنى خروج مباراة السبت المقبل بشكل يليق بقيمة ومكانة الفريقين على كافة الأصعدة.

وعلى مستوى انضمام اللاعبين للمعسكر، قال عبد الحفيظ إن الإنجولي جيرالدو جناح الفريق ينضم إلى بعثة الفريق في المغرب عصر اليوم الأربعاء.

وأضاف أن اللاعب سيصل إلى كازابلانكا في الثانية والنصف ظهرا، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وكان عبد الحفيظ قد أكد أيضا انضمام التونسي علي معلول إلى بعثة الأهلي بالمغرب في الواحدة والنصف ظهر اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وكشف مدير الكرة كذلك، أنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.

ماذا يحدث في معسكر الأهلي فنيا؟

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق عقد جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد.

شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للمنافس، وعكف ماتالابا وسليمان طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له؛ من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الوداد.

وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا، حيث يتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

ووضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ علي معلول وجيرالدو، فيما يخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة بتوقيت القاهرة.

ماذا يحدث في معسكر الأهلي طبيا؟

شدد الجهاز الطبي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

واستعان خالد محمود، طبيب الفريق، ببروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد.

أما محمود عبد المنعم "كهربا"، فيواصل اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.

أما محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق فيخضع لفحص طبي اليوم الأربعاء على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازبلانكا المغربية.

وقرر الجهاز الفني إجراء فحص طبي لمحمود وحيد؛ بهدف الاطمئنان على حالته قبل المران بعدما اشتكى من الآم في العضلة الضامة.