رسالة معسكر الأهلي – معلول وجيرالدو ينضمان الأربعاء.. وعبد الحفيظ: شخصيتنا سلاحنا
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 11:54
كتب : حسام نور الدين
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جاهزية الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقربنا خطوة من حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وذلك قبل مواجهة العودة بالقاهرة".
وأوضح "الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب؛ لقطع خطوة إلى المباراة النهائية قبل مواجهة العودة".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن "شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات. الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية".
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مواجهة الوداد تبقي بمثابة مباراة على شوطين الأول في كازابلانكا، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة فيه تساعدنا في استكمال المشوار بنجاح قبل مواجهة العودة بالقاهرة .
وشدد أنه يتمنى خروج مباراة السبت المقبل بشكل يليق بقيمة ومكانة الفريقين على كافة الأصعدة.
وعلى مستوى انضمام اللاعبين للمعسكر، قال عبد الحفيظ إن الإنجولي جيرالدو جناح الفريق ينضم إلى بعثة الفريق في المغرب عصر اليوم الأربعاء.
وأضاف أن اللاعب سيصل إلى كازابلانكا في الثانية والنصف ظهرا، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.
وكان عبد الحفيظ قد أكد أيضا انضمام التونسي علي معلول إلى بعثة الأهلي بالمغرب في الواحدة والنصف ظهر اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.
وكشف مدير الكرة كذلك، أنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.
وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.
ماذا يحدث في معسكر الأهلي فنيا؟
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق عقد جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد.
شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للمنافس، وعكف ماتالابا وسليمان طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.
وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له؛ من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الوداد.
وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.
ويعقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا، حيث يتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.
ووضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ علي معلول وجيرالدو، فيما يخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة بتوقيت القاهرة.
ماذا يحدث في معسكر الأهلي طبيا؟
شدد الجهاز الطبي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.
واستعان خالد محمود، طبيب الفريق، ببروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد.
أما محمود عبد المنعم "كهربا"، فيواصل اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.
أما محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق فيخضع لفحص طبي اليوم الأربعاء على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازبلانكا المغربية.
وقرر الجهاز الفني إجراء فحص طبي لمحمود وحيد؛ بهدف الاطمئنان على حالته قبل المران بعدما اشتكى من الآم في العضلة الضامة.