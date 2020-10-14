في الجول يكشف – لحاق كهربا بالوداد صعب وتأكد جاهزية ثلاثي الفريق.. وطريقة استعداد موسيماني

أصبحت فرص لحاق محمود عبد المنعم "كهربا" في الظهور أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، صعبة، حسبما علم FilGoal.com.

ربما هذا الأمر هو الوحيد الذي قد يعكر صفو معسكر الأهلي في المغرب، الذي يتسم بالهدوء والتركيز.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي عن وضع الجهاز الطبي للفريق برنامجا خاصا للاعب البالغ عمره 26 عاما الذي سيخضع لجلسات علاج طبيعي باستمرار.

وفي الوقت نفسه، تأكدت جاهزية حارس المرمى محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف، والمهاجم أليو بادجي، تماما لموقعة يوم السبت المقبل.

أما بالنسبة لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، فهو مهتم بأدق التفاصيل قبل ظهوره الإفريقي الأول مع الأهلي.

وبدا أن المدرب الجنوب إفريقي سيعتمد على التأمين الدفاعي عند فقدان الكرة، مع محاولة الاستحواذ عليها وتنفيذ مرتدات دقيقة لضرب مرمى الوداد.

وجلس لاعبو الفريق لعدد من المحاضرات بالفيديو لتحليل نقاط قوة وضعف الوداد.