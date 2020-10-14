نجيب ساويرس: لابد من قانون واضح يسمح للشركات بتملك النوادي.. أتمنى فعل ذلك في الأهلي

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

نجيب ساويرس

كشف رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس عن تمنيه الاستثمار في شركة الأهلي لكرة القدم المزمع إنشائها.

وقال ساويرس عبر أون تايم سبورتس: "لابد من إصدار قانون واضح يسمح للشركات الخاصة بتملك النوادي، بشكل أفضل من الشكل الجاري".

وأضاف "نريد أنديتنا أن تكون مثل مانشستر يونايتد وليفربول".

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وبسؤال مقدم الحوار سيف زاهر عن النادي الذي يتمنى ساويرس الاستثمار فيه قال: "النادي الأهلي".

وشدد "أنا أهلاوي منذ الصغر، ولابد أن يدخل المستثمر على ناد يشجعه".

وأكمل "لابد أن يكون لأي ناد إدارة تفهم في التسويق والماليات وخلافه".

وأتم "أرى أن الأرقام التي يتم دفعها في حقوق البث والرعاية حاليا، أرقام قليلة".

شقيق نجيب ساويرس، سميح، مساهم في ملكية نادي أستون فيلا في إنجلترا.

نجيب ساويرس الأهلي
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