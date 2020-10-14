نصف نهائي إفريقيا – وليد صلاح لـ في الجول: أفضل هاني عن فتحي كمدافع لذلك السبب.. وأختار بادجي

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث وليد صلاح الدين لاعب خط وسط الأهلي السابق عن مواجهة الوداد التي ستقام السبت المقبل.

** هل يجب الاستعانة بأحمد فتحي كقلب دفاع بسبب النقص العددي؟

لا أرى ذلك جيدا، الأولوية لأيمن أشرف وياسر إبراهيم حال جاهزيتهما، أما لو هناك أي نقص فالأفضل الدفع بمحمد هاني وليس فتح.

هاني غير متهور مثل فتحي ومتزع ويقوم بالتغطية بشكل مميز وشاهدناه أكثر من مرة يلعب في ذلك المركز بسلاسة لذا أفضله عن فتحي.

** نقاط قوة وضعف الأهلي مع موسيماني؟

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي له طريقته وفلسفته في الملعب ويحب بدء الهجوم على الأرض والاستحواذ والتحرك بدوم كرة والتمرير السريع من لمسة واحدة.

موسيماني يحب اللاعب المهاري والهجوم بشكل كبير ورأينا ذلك حتى عندما أكمل الأهلي مواجهة بيراميدز منقوصا بعد طرد عمرو السولية.

الأهلي ذهب لمرمى بيراميدز كثيرا وخلق الكثير من الفرص.

أما عن نقاط ضعفه فحتى الآن لم نراها فمرمى الفريق لم يتلق أي هدف، لذلك لم نر طريقته حال حدوث ذلك وكيف يقوم بالتبديلات وسننتظر رؤية ذلك يحدث، لكن لا أتمنى حدوث ذلك ضد الوداد.

مواجهة الوداد يجب الضغط من البداية لترهيب الخصم ثم العودة للتحفظ لأن الوداد فريق جيد ويمتاز بخطورة طرفي الملعب وعرضياته تشكل خطرا على الأهلي.

** مروان محسن أم أليو بادجي؟

في المغرب أعتقد أن بادجي الأفضل لذا بادجي يستطيع الصعود بالكرة للأمام أفضل وقوته في الالتحامات ستفيد الأهلي.

لو في لقاء الإياب سأختار مروان محسن.