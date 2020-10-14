المصري: انتقال وادي لـ بيراميدز؟ خانه التوفيق في تصريحه والصفقة لم تتم بعد

أشار عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي لعدم توفيق محمود وادي في تصريحاته بشأن الانتقال لصفوف بيراميدز.

وكان وادي قد كشف عن انتقاله لبيراميدز في الموسم المقبل عقب الفوز على الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وقال حلبية: "محمود وادي خانه التوفيق في تصريحاته بالانتقال لبيراميدز، لأن المفاوضات لا زالت جارية ولا يوجد تعاقد تم".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "الشرط الجزائي في عقد وادي داخل مصر 50 مليون جنيه و2 مليون دولار خارج مصر".

وأردف "عقد وادي مستمر لمدة موسمين بعدما جددنا له الموسم الماضي، من الممكن أن يأتي عرضا أكبر من الشرط الجزائي أو أقل وفقا للعوامل المتاحة".

وأوضح "وادي لديه عرضا من خارج مصر وآخر داخل مصر وسندرس كل شيء".

وأتم "الزمالك طلب منا بعض الأسماء وبالتحديد لاعب أو اثنين والأمر قيد الدراسة، ونحن أيضا طلبنا بعض اللاعبين وما زالنا في الانتظار".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.