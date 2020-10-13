محمود وادي يعلن انتقاله إلى بيراميدز: أريد صنع إنجازات جماعية وشخصية

أعلن محمود وادي مهاجم المصري انتقاله إلى صفوف بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث وادي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إليه الآن".

وأضاف "شكرا لكل الأيام السعيدة التي عشتها في النادي، حزين للرحيل وقرار لم يكن سهلا وهذه هي كرة القدم وهذا مستقبلي وفخور جدا بارتداء قميص المصري".

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.