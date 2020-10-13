محمود وادي يعلن انتقاله إلى بيراميدز: أريد صنع إنجازات جماعية وشخصية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

محمود وادي يسجل ويحتفل بهدف المصري في بيراميدز

أعلن محمود وادي مهاجم المصري انتقاله إلى صفوف بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث وادي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إليه الآن".

وأضاف "شكرا لكل الأيام السعيدة التي عشتها في النادي، حزين للرحيل وقرار لم يكن سهلا وهذه هي كرة القدم وهذا مستقبلي وفخور جدا بارتداء قميص المصري".

أخبار متعلقة
باسم مرسي: تعلمت الكثير وتغيرت وتركيزي حاليا في الكرة.. ولذلك قدمت موسما رائعا مصدر في الأهلي لـ في الجول: أبلغنا المقاصة بتراجعنا عن صفقة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد السكندري: حسام حسن ضمن 3 مرشحين لتدريب الفريق

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.

محمود وادي بيراميدز المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المنتخب: 50 لاعبا في دائرة الاهتمامات.. وحديث البدري كان واضحا بخصوص رمضان 7 دقيقة | مصر
وسيط صفقة محمد إبراهيم: الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة بسبب موسيماني 36 دقيقة | مصر
باسم مرسي: تعلمت الكثير وتغيرت وتركيزي حاليا في الكرة.. ولذلك قدمت موسما رائعا 41 دقيقة | الدوري المصري
محمود وادي يعلن انتقاله إلى بيراميدز: أريد صنع إنجازات جماعية وشخصية 42 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: أبلغنا المقاصة بتراجعنا عن صفقة محمد إبراهيم ساعة | مصر
رئيس الاتحاد السكندري: حسام حسن ضمن 3 مرشحين لتدريب الفريق ساعة | مصر
الحدود: نواجه سوء حظ كبير.. إذا سارت الأمور طبيعية لأنهى الفريق في المركز الخامس ساعة | الدوري المصري
محمد حليم: حذرت لاعبي الحدود من عرضيات الزمالك.. ضغط المباريات أثر علينا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك