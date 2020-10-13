حوار في الجول - لاعب يونايتد السابق: سانشو ليس المعجزة ولم نحصل على ما نريد.. وأسباب ما حدث ضد توتنام

ما الحل لما يحدث لمانشستر يونايتد؟ الفريق قدم انطلاقة سيئة بعدما كان قد أنهى الموسم الماضي بشكل جيد واحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، لكن الخسارة بسداسية من توتنام وثلاثية من كريستال بالاس تسببت في حالة من القلق والغضب لدى الجماهير.

مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية وإعلان النادي ضم إدينسون كافاني وفاكوندو بيليستري وأماد تراوري بجانب دوني فان دي بيك، تظل الجماهير كذلك غير راضية عن السوق.

FilGoal.com استضاف جوردون هيل لاعب مانشستر يونايتد السابق في لايف عبر حسابنا الرسمي على موقع "انستجرام"، وذلك للحديث عن الفريق وأزماته والخسارة وتوقعاته لمستقبل أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

في البداية تحدثنا معه عن لقبه "ميرلين" أو الساحر بالنسبة لجماهير يونايتد فقال: "حينما كنت في الـ17 اكتسبت هذا اللقب، كان رائعا، من جماهير مليوال، حينما رحلت إلى مانشستر يونايتد في عمر الـ19، انتقل اللقب معي منذ ذلك الحين، ميرلين، لأنني يمكنني فعل كل شيء بالكرة، كل ما أردته كان إظهار للجميع من كنت وما لدي وأنا أحب لعب الكرة فقط أمام الجميع".

وواصل "كان ذلك غريبا، حينما كان مانشستر يونايتد في الدرجة الثانية واجه فريقي ميلوال، كانت تلك أول مرة لي في أولدر ترافورد كنت في الـ17 من عمري، في ملعب ميلوال كان يشاهدنا 9-10 آلاف شخص، لكن في أولد ترافودر 50 ألف".

وأكمل "مانشستر يونايتد فاز أمامنا 4-0، لم يكن يمكنك سوى أن تنظر إلى كل تلك الوجوه كانت هناك ضوضاء كبيرة ولا يمكننا أن نتحدث إلى بعضنا البعض حتى داخل الملعب".

واستطرد "هذا حيث وصلت، حيث أحب أن ألعب".

ميرلين هو الساحر الأشهر في الأساطير القديمة، اسم ارتبط دوما بقصص الملك أرثر في إنجلترا.

أما جوردون هيل صاحب الـ66 عاما لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من 1975-1978 ولولا رحيل تومي دوكيرتي عن تدريب الفريق، لاستمر اللاعب صاحب الرقم 11 مع الشياطين الحمر.

وتطرق FilGoal.com لسؤاله عن مسيرته كلاعب فقال: "الآن أشاهد المباريات والتغطية التي يمنحها التلفاز للاعبين، إنه يصبحون نجوما قبل حتى أن يركلوا الكرة، لم نكن نجوما سوى حينما نركل الكرى ونُري الناس من نحن، وهذا أمر مفقود في اللعبة".

وتابع "مثل على سبيل المثال، الفتى الشاب الذي يحاول مانشستر يونايتد ضمه الآن (سانشو)، 120 مليون جنيه إسترليني قبل أن يركل الكرة وذلك رقم كبير للاعب لم يثبت نفسه في الدوري".

وأردف "ميلوال أراد بيعي لأنه كانت هناك مشكلة مع البنك، طلب من النادي قبول عرض كبير لرحيلي، بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني".

وأكمل "كنا في منتصف مباراة، حينما تم استدعائي من قبل المدرب، وقال لي يجب أن تخرج وقلت إنني سأكمل المباراة، قال لا لن تكمل، لماذا أنا بخير؟ قال لي لدينا عرض من مانشستر يونايتد وسنبيعك وسنرسل بالقطار إلى لندن صباح الغد".

واسترسل "قمت بحزم حقائبي وحذائي في الـ11 مساء، وذهبت للمحطة في لندن صباحا، وقابلني المدرب في المحطة ومنحني وثائق للذهاب إلى مانشستر".

وأضاف "وأول شيء كنت أجلس أمام 5-6 من أقوى الأشخاص في عالم كرة القدم في يونايتد، وقالوا لي إنني آخر قطعة في الأحجية التي نحاول ضمها، ثم خرجت من الغرفة وقالوا لي إنني سأظل في فندق، ثم سأحضر إلى مباراة مانشستر سيتي للإعلان عن الصفقة ثم سأواجه أستون فيلا يوم السبت".

واستطرد "خرجت من الغرفة متجها إلى الفندق ثم تذكرت شيئا ما، عدت لأجد دوكرتي ومساعده جيمي ميرفي يسألاني ما المشكلة؟ قلت لهما أعلم أنني وقعت لكن سؤال آخير؟ كم سيكون راتبي".

وأضاف: "المدرب قال لي لا تقلق يا بني سنعتني بك".

وتابع "حظيت بمباراة جيدة، مستوى الكرة كان مختلفا كليا من الدرجة الثانية إلى الأول، ثم جعلت الملعب مثل منزلي، بدأوا في إطلاق الألقاب علي مثل ميرلين وغيرها".

وأكمل "كنت محظوظا، لأن أوقع لأفضل نادي في العالم هو حلم تحقق، عليك أن تلكم نفسك كل مرة لكي تتأكد أنك في أولد ترافورد، كان الأمر حماسيا وأحب فقط اللعب وتسجيل الأهداف وخلق الفرص".

هيل قاد يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ 8 مواسم في 1976 بعد أن قاد الفريق للفوز في نصف النهائي بأداء متميز، قبل أن يخسر يونايتد في النهائي من ساوثامبتون، ثم كان جزء من الفريق الذي توج بطلا للقب في نسخة 1977، كما حصد الدرع الخيرية في نفس العام.

الآن اتجه FilGoal.com للحديث مع هيل حول مواجهة توتنام فقال: "في عالم كرة القدم، يمر اللاعبون بمرحلة هبوط مستوى، مهما فعلوا وحاولوا لن يعمل، وأظن أن ذلك حدث، ثم النتيجة ضدك، والنتيجة أمام توتنام كانت لعدة أسباب".

وتابع "لم تلعب في ملعبك، ضد فريق جيد، لديه عدد من اللاعبين الجيدين".

وأردف "حينما لا تكون في يومك، فمهما فعلت لن تحصل على نتيجة، بمجرد أن يحدث ذلك لا يوجد شيء يمكنه أن يغير الأمر".

وأكمل "حينما تسجل هدفا مبكرا، عليك أن تواجه رد الفعل لا يمكنك أن تتوقف عند 1-0، الأمر لا يعمل كذلك، ما فعلناه سجلنا وكل شخص قال الآن سنسجل الأهداف، ثم عاد توتنام وسجل هدفين أو 3 قبل حتى أن نفكر في الأمر".

واستطرد "الآن علي أن أغير طريقة الهجوم وأن أبدأ في تغيير طريقة لعبي، ومن هنا تغير كل شيء وبدأت الأخطاء".

وتابع "بوجبا ليس الإجابة، فيرنانديز كان صامتا، جرينوود لم يكن موجودا، مارسيال وراشفورد لم يكونا في المباراة".

واستكمل "توتنام جيد جدا في المرتدات ويقوم بها بطريقة جيدة جدا، وما فعله استغل فرصه، وبمجرد ارتكاب خطأ فأنت في مشكلة وهذا ما يحدث، حينما تستقبل 3 أهداف ضد فريق جيد لن تعود في المباراة".

وأضاف "هذا الموسم كوميدي للغاية، النتائج الكبيرة 3-0 4-0 ومن فرق لم تكن تحقق نقاط، ليفربول استقبل 7 أهداف".

وتابع هيل: "لكن ما يمكنك فعله ألا تبكي على هذا وعليك أن تستمر، تلك كانت مباراة، لكن المباراة المقبلة ستكون مهمة لاكتشاف الأمر والعودة للمستوى، وإن لم يعد تلك علامة للقلق، تلك ليست حالة لاعبين سيئين، لكن بعض اللاعبين لا يصلحون لمانشستر يونايتد، ليسوا من مادة النادي".

يونايتد حصد 3 نقاط من 3 مباريات ويستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت ثم باريس سان جيرمان وتشيلسي ولايبزج وأرسنال.

وتطرق هيل للحديث عن سولشاير قائلا: "انظر للاعبين الذين يشاركون، أولي يغير اللاعبين عن مراكزهم، يضع جناح أيسر على اليمين مثل جرينوود، تنظر وتقول انتظر، هل يلعب بـ11 لاعبا في كل مباراة أم 11 لاعبا مختلفا؟ هذا ما يحدث".

وأضاف "خسرنا من توتنام، ودوري الأبطال ونحن لسنا مفضلين تماما، والآن قائمتك يجب أن تكون على المستوى الأوروبي، وإن لم تمتلك الثقة، ضد الأفضل في أوروبا فلديك مشكلة كبيرة جدا، ماذا ستفعل؟".

وتابع "تجرب لاعبين مثل ويليامز، والعائدين من الإعارات وغيرهم، لكنهم بعيدين كل البعد عن المنتج النهائي الذي يمكنه المشاركة بشكل ثابت".

واسترسل عن دوري الأبطال: "وتعلم؟ في أوروبا يجب أن تكون في قمة مستواك".

مانشستر يونايتد في مجموعة تضم باريس سان جيرمان وريد بول لايبزج وإسطنبول باشاك شهير.

وعن سبب فشل المدربين بعد رحيل سير أليكس فيرجسون قال: "مهمة المدرب الذي يخلف من سبقه وحقق نجاحا كبيرا صعبة للغاية، تنظر للأمر ورأينا في سكاي اليوم أرسين فينجر يترك الأمر تماما للإدارة الجديدة في بعض الأحيان الأمر جيد وبعضها لا".

وواصل "أما أليكس فيرجسون فمازال يشاهد المباريات، ويمنح رأيه ونصيحته، لذا لديك خليطا، يجب أن يفعل المدرب فقط ما يعتقد أنه سيعيد النادي، أولي يتعلم، لكن عليه أن يتعلم أنه لا يجب أن يلعب بأصدقائه أو بالمفضلين لديه، وأن رقم 1 بالنسبة إليه النتائج، لأنها هي ما ستبقيه في مهمته وستعيد الفريق للواجهة وستنافس الجميع".

وتابع عن أولي: "عليه أن يركز ويجرح مشاعر العديد من اللاعبين، سينظر إلى الانتقالات، لديه 3 حالات، عليه التخلص من اللاعبين وضم اللاعبين، وثالثا هل سيكونون مرتاحين في اللعب بطريقة لعبه هو، قد يكونون جيدين في بلادهم وفرقهم، لكن اللعب لمانشستر يونايتد مختلف، النادي ينافس على البطولات".

وأكمل "ما فعله أليكس فيرجسون صعب على أي مدرب أن يكرره، سولشاير لديه الشغف لكن ليس لديه الخبرة، هل النادي سيصبر عليه؟ أم سيرغب في تعيين شخص أكثر خبرة؟ هذا ما سنعرفه خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأردف "هل نستبدل أولي الآن، ونعين مدربا لن يفوز بالألقاب ثم سنصرف المزيد من المال لضم لاعبيه؟ أم تنتظر أولي لبناء الفريق والصبر؟".

وتابع "النادي سيفكر في الأمر، بالنسبة لي، من الصعب استبداله الآن لأن نافذة الانتقالات أغلقت ورأينا ما حدث".

والآن تطرق للحديث عن سوق انتقالات يونايتد قائلا: "كافاني كان جيدا منذ عامين أو ثلاثة، هو لاعب لمدة قصيرة، هل انضم لنقل خبرته؟ سأقول ذلك نعم لنقلها للشباب مثل جرينوود".

وأردف "المباريات المقبلة ستقول ما إذا كان النادي سيعين مدربا جديدا".

وتابع "بوكيتينو يجلس منتظرا، النادي يبحث هل هو المناسب؟ لا أحد يعلم".

واسترسل "أتفق مع الجماهير حول تساؤلاتهم، هل سولشاير المناسب؟ الوقت فقط من سيخبرنا بذلك، لأن ما تنظر إليه هل نستبدله الآن للفوز بالألقاب؟ إنها 50:50 حينما يسألني المشجعين سأقول إنني سأتركه حيث هو حاليا".

وأضاف "أنهينا الموسم بشكل جيد وانتصارات على التوالي، لكن اللعبة مختلفة الآن، الفرق جلبت لاعبين جدد وضموا من يرغبون فيه، لكننا لم نفعل، لم نضم سانشو، لماذا؟ لأنه مبلغ كبير للاعب قد لا يكون مناسبا".

وأكمل عن أولي: "الآن يجب أن يكون لديه فكرة عن أفضل 11 لاعبا لديه، ومن المشوق رؤية كيف سيعمل مع هذا الفريق".

يوجد ازدحام كبير في المنافسات هذا الموسم، ما بين كأسي الرابطة والاتحاد مع الدوري ودوري الأبطال. كيف سيتعامل معها يونايتد؟

قال هيل: "هل هناك فريق لكأس الرابطة؟ للدوري؟ لكأس الاتحاد؟ المباريات ستأتي سريعا يجب أن ننظر إلى ذلك، هناك مباراتان مقبلتان وقد نخسر 6 نقاط".

وأردف "علينا أن نتذكر أن ليفربول ومانشستر سيتي لديهم لاعبين أفضل من مانشستر يونايتد".

واستطرد "الآن تطلب من لاعبيك أن يرفعوا من مستواهم ويرتقوا لقدر المنافسة، لأن ليفربول عزز صفوفه، وسيتي كذلك، وتشيلسي صرف 200 مليون على اللاعبين".

مانشستر يونايتد حاول ضم سانشو طيلة الصيف، لكنه لم ينجح، وعوضا عن ذلك سيرتدي كافاني صاحب الـ33 عاما الرقم 7.

قال هيل: "لكن يونايتد ضم كافاني، سانشو ليس معجزة، عليك ضم لاعبين آخرين، الكل يقول إن برونو هذا اللاعب الذي سيغير كل شيء، لم أر ذلك، من الرائع أن يكون في أولد ترافورد حسنا لكن الآن عليك قلب الأمور واللعب بشكل جيد".

وأضاف "الآن على النادي أن يفكر، هل نفوز ونحقق الألقاب التي لم نحصدها؟ أم نجلس ونترك الكبار يتصرفون؟ هذا سيقودنا إلى إما رحيل المدرب أو منحه المال لضم اللاعبين، لكن مع انتهاء السوق؟ الوضع أصبح صعبا للغاية".

وواصل "اللاعب الذي كنا نحتاجه انضم إلى مانشستر سيتي الآن، المدافع الذي يدعى أكي، كان سيشكل إضافة رائعة بجانب هاري ماجواير".

وأكمل "هاري ماجواير ليس المنتج النهائي الذي تعتمد عليه، أنت بحاجة إلى لاعب بجانبه لضبط الوضع".

واستطرد "بالطبع يجب أن نضم مدافعا، لأنه كما قلت سابقا، هل يستحق هؤلاء اللاعبين تلك الأموال؟ إن كنت مدربا لمانشستر يونايتد وذهبت لضم لاعبا من ميلوال، سيكون تكلفة هذا اللاعب لأي ناد آخر 5 ملايين جنيه إسترليني".

وأتم "بالنسبة لمانشستر يونايتد سيكلفه اللاعب 20 مليونا، لأنه مانشستر يونايتد، والسعر سيرتفع، والأمر يحدث دوما، منذ أيامي، الأسعار ترتفع، إن أردت ضم لاعب إلى مانشستر يونايتد سيضاعف السعر، لكن لو ناد عادي؟ سيكون 5-10 مليون".

لمشاهدة البث كاملا من هنا

وأصر هيل على نشر رسالة إلى من شاهد البث المباشر: "عذرا انقطع الصوت والصورة رغما عني ولم أتمكن من العودة، آسف وآمل أن يكون الحوار قد أعجبكم".