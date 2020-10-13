الزمالك يخوض أول تدريباته في المغرب ومسحة طبية الأربعاء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 22:39

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الونش - الزمالك - حرس الحدود

يخوض فريق الزمالك أول تدريباته في المغرب غدا الأربعاء كما تجري البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويجري اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية بعد تناول الإفطار صباح غد الأربعاء في فندق إقامتهم.

ووصلت بعثة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد.

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ويخوض الفريق أول تدريباته في المغرب الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب نادي الوداد بالدار البيضاء.

ويرأس بعثة الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق ويتواجد كل من علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

واستقبل بعثة الزمالك، عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية.

الزمالك المغرب الرجاء
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