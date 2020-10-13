مشاركة معلول والجزيري في تعادل تونس ونيجيريا وديا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

علي معلول مع منتخب تونس أمام السودان

تعادل منتخب تونس مع مضيفه نيجيريا إيجابيا بهدف لمثله وديا اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في ملعب جاك ليمانس في النمسا استعدادا لخوض المنتخبين باقي مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

افتتح كيليتشي إيهيناتشو أهداف اللقاء في الدقيقة 21.

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وعقب ثماني دقائق أهدر لاعب ليستر سيتي فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما تصدى فاروق بن مصطفى لتسديدته من ركلة جزاء.

وأدرك محمد دراجر التعادل لنسور قرطاج في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب تونس علي معلول في الدقيقة 84.

وشارك مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 90.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة العاشرة في التصفيات رفقة كل من تنزانيا وليبيا وغينيا الاستوائية.

فيما يلعب منتخب نيجيريا في المجموعة 12 رفقة بنين وسيراليون وليسوتو.

تونس نيجيريا معلول
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