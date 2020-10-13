رسميا - الشعراوي غير مصاب بـ كورونا وجاهز لمواجهة هولندا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 22:24

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - شنجهاي شينوا

جاءت نتيجة إصابة ستيفان الشعراوي بـ فيروس كورونا "كاذبة" ومن الممكن أن يشارك أساسيا في مواجهة هولندا ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وكان أندريا فيريتي طبيب المنتخب الإيطالي قد أعلن إصابة ستيفان الشعراوي بـ كورونا وقال "نسبة الفيروس منخفضة" (طالع التفاصيل)

وجاءت نتيجة فحص الدم سلبية ونتيجة المسحة الثانية سلبية أيضا.

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كما اختبر جميع لاعبي المنتخب الإيطالي بالكامل وفقا للبروتكول الطبي وجاءت نتيجتهم سلبية.

وسيكون الشعراوي جاهزا لمواجهة الطواحين الهولندية لحساب المجموعة الأولى من التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي ستقام في بيرجامو.

منتخب إيطاليا كان قد تعادل سلبيا مع بولندا في الجولة الثالثة، واكتسح نظيره مولودفا وديا بسداسية دون مقابل.

الشعراوي لاعب شانجهاي شينوا الصيني تألق في مواجهة مولدوفا وسجل ثنائية.

إيطاليا تتصدر ترتيب المجموعة الأولى في التصنيف الأولى برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطة عن هولندا وبولندا.

دوري الأمم الأوروبية ستيفان الشعراوي منتخب إيطاليا
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