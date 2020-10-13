منتخب إيطاليا يعلن إصابة الشعراوي بـ كورونا

أعلن المنتخب الإيطالي إصابة ستيفان الشعراوي بـ فيروس كورونا، بالإضافة للاعب آخر لم يعلن عنه بعد.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره الهولندي في إطار الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتأجل مؤتمر روبرتو مانشيني المدير الفني وظهرت تقارير تشير لإصابة لاعبين من المنتخب بـ فيروس كورونا ليلة المباراة.

أندريا فيريتي طبيب المنتخب الإيطالي أعلن إصابة ستيفان الشعراوي بـ كورونا وقال "نسبة الفيروس منخفضة".

وأضاف "كل اللاعبين أجروا مسحات، وآجلنا التدريبات في انتظار نتيجة المسحات الطبية التي تأخرت".

منتخب إيطاليا كان قد تعادل سلبيا مع بولندا في الجولة الثالثة، واكتسح نظيره مولودفا وديا بسداسية دون مقابل.

الشعراوي لاعب شانجهاي شينوا الصيني تألق في مواجهة مولدوفا وسجل ثنائية.

إيطاليا تتصدر ترتيب المجموعة الأولى في التصنيف الأولى برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطة عن هولندا وبولندا.