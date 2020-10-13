إصابة لاعب الرجاء ومشاركة بنشرقي ولاعب الوداد المحترف في ودية المغرب والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 22:12

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع المغرب أمام السنغال

انتهى اللقاء الودي بين المغرب والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بمشاركة أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

وأقيم اللقاء في المغرب، وشارك أشرف بنشرقي منذ الدقيقة 63 مع المغرب، بينما بدأ ثنائي الكونغو فابريس نجوما وكازادي كاسينجو خلال الشوط الأول فقط.

وسجل نصير المزراوي هدف المغرب في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بينما تعادل ويسا للكونغو في الدقيقة 60.

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وغادر نجوما لاعب وسط الكونغو الديمقراطية والرجاء المغربي اللقاء قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة.

بينما غادر كازادي مهاجم الوداد بين شوطين اللقاء بصورة طبيعية.

وحل أشرف بنشرقي بديلا في الدقيقة 63 بدلا من يوسف العربي ليلعب 27 دقيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب مساء الأحد.

أما الأهلي فيحل ضيفا على الوداد مساء السبت ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي نفس المسابقة.

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