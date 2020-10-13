بعثة الزمالك تصل المغرب من أجل لقاء الرجاء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 22:02

كتب : إبراهيم رمضان

إسماعيل يوسف وشيكابالا وأمير مرتضى منصور في المغرب

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار الدار البيضاء في المغرب مساء اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء يوم الأحد المقبل.

ويترأس بعثة الزمالك إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويتواجد معه علاء مقلد وحمادة أنور عضوي الإدارة.

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وكان في استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري في المغرب.

وشدد محمد أسامة طبيب الفريق على لاعبي الفريق بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان جايمي باتشيكو مدرب الزمالك اصطحب جميع اللاعبين للمغرب عدا المصابين على أن ينضم لهم فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي عقب خوض وديتين مع تونس والمغرب أمام نيجيريا والكونغو على التوالي.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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