فرح عبد العزيز لـ في الجول: أثبتنا قدرتنا الفوز على الأهلي في أي وقت.. حصلت على حقي بـ "مضربي"

أعربت فرح عبد العزيز لاعبة تنس الطاولة بنادي الزمالك عن سعادتها بتحقيق لقب الدوري هذا الموسم بعد غياب فترة طويلة عن النادي.

ونجحت سيدات الزمالك في التتويج بلقب دوري تنس الطاولة هذا الموسم بعد الفوز على الأهلي في الدورتين المجمعتين، ليحقق النادي اللقب بعد غياب ما يقرب من 12 عاما.

وقالت فرح عبد العزيز لـ FilGoal.com: "واجهت الأهلي 4 مباريات هذا الموسم وفزت في جميع اللقاءات".

وتابعت "كنت أنتظر هذه المباراة منذ فترة طويلة بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له على صفحات السوشيال ميديا".

وعن كواليس البطولة أوضحت فرح "واجهنا ظروف صعبة جدا بسبب فترة كورونا، الفرقة تفرقت فمثلا جليلة ناصر لم تستطع العودة من ألمانيا في الدورة الأولى، وريم العراقي تزوجت ولاعبة أخرى سافرت لبنان".

وكشفت فرح عبد العزيز "وصلنا إلى 3 لاعبات فقط أنا وهند فتحي وشهد سامح، لم يكن معنا احتياطي، وفي البداية لم نكن سنشارك بسبب تلك الظروف".

وأضافت فرح "الحمد لله أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور أصر على مشاركتها وقابلنا دعم غير طبيعي من رئيس النادي من أجل مشاركتنا".

وعن الفوز على الأهلي حامل اللقب قالت فرح: "فزنا في الدورة المجمعة الأولى 3-1 وفزت في مباراتين منهم، واليوم فزت في مباراتين أيضا وفزنا بنتيجة 3-2".

مباراة خاصة

وعن مواجهة الأهلي قالت فرح: "كنت أنتظر تلك المباراة منذ فترة، لم أتوقع الهجوم الذي تعرضت له عندما خسرت أمام هنا جودة لأن الرياضة منافسة ومكسب وخسارة".

وتابع "فوجئت بصفحات أهلاوية تتحدث عني بسبب مكسب من لاعبة صغيرة في السن".

وأوضحت فرح "في تلك الفترة كنت أمر بظروف صعبة وكنت عائدة من دورة ألعاب إفريقيا وتأهيل للأولمبياد وشهر كامل من السفر وعدنا على البطولة كما كنت أعاني من إصابة بالظهر".

وشددت "كنت أنتظر مواجهة هنا جودة وكنت مستعدة بقوة وحدث ذلك بالفعل في الدورة الأولى وفزت بنتيجة 3-1 ولم أفعل أي ضجة لأن الأمر عادي وذلك عكس ما تم معي".

وأضافت فرح "الأهلي كان يخشي أن تلعب هنا جودة أمامي أو أمام هند فتحي اليوم، لأننا تغلبنا عليها في الدورة الأولى لذلك لعبت أمام جليلة ناصر".

وكانت هنا جودة قد حققت الفوز على جليلة ناصر في خسارة الأهلي 2-3 أمام الزمالك في ختام الدورة المجمعة الثانية.

وشددت فرح "حصلت على حقي بدراعي ومضربي رياضيا في الملعب بشكل تنافسي طبيعي وفزت".

وواصلت "أنا أسعد شخص في الدنيا بعد الفوز بالبطولة بعد غياب طويل عن النادي وفي ظل هذه الظروف".

واستطردت "أثبتنا قدرتنا على الفوز أمام الأهلي في أي وقت، انتصرنا في الدورتين بشكل طبيعي".

هل تأثرت علاقتها بـ هنا جودة

وبسؤالها عن علاقتها بلاعبة الأهلي الناشئة قالت: "لا بالطبع، أنا متأكدة أن من قام بالحملة عليّ في اللقاء السابق كانت صفحات الأهلي وليست هنا جودة".

وتابعت "الصفحات كانت تنشر صورة هنا جودة وتكتب عليها من ضمن إنجازاتها فازت على فرح عبد العزيز، أقول لهم هذا ليس إنجازا، انظروا إلى إنجازاتها الأخرى وبالطبع أتمنى لها التوفيق".

وكشفت فرح "للعلم والدة هنا تواصلت معي بعد تلك الحملة وأكدت لي أنهم ليس لهم أي علاقة بذلك وأن ابنتها لا تلتفت إلى سوى تحقيق أهدافها، والأمور بيننا طبيعية للغاية".

وأضافت "أتقابل مع هنا في المعسكرات ونسلم على بعضنا البعض و(بنهزر) وعلاقتنا لم تتأثر نهائيا".

ووجهت رسالة "رسالتي فقط للصفحات يجب أن تعلموا أن الرياضة مكسب وخسارة وكل شخص له ظروفه، وليس لمجرد خسارة شخص أن (يتبهدل) بمثل تلك الصورة".

وأوضحت "والدتي وشقيقتي تأثروا بما حدث معي، أتمنى تقدير اللاعبين بشكل أفضل من ذلك فالرياضة مكسب وخسارة وكل شخص له ظروفه، نعيش في ضغوطات لا يعلم عنها أحد شيئا ونعمل من أجل الفوز".

وأتمت تصريحاتها "في النهاية سعيدة بتتويج الزمالك باللقب وأشكر إدارة النادي على دعمها المتواصل والإصرار على مشاركتنا وثقتهم في قدراتنا".