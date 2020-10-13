تنس طاولة - تتويج رجال الأهلي وسيدات الزمالك بلقب الدوري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 21:52

كتب : محمد سمير

تنس طاولة‎

اختتمت منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري المصري لتنس الطاولة بتتويج الأهلي على مستوى الرجال، والزمالك على مستوى السيدات.

لعبت سيدات الزمالك أمام الأهلي المباراة النهائية وكان الفوز كفيلا بحصد اللقب، أما الأهلي فكان في حاجة للفوز لخوض لقاء فاصل.

ونجحت سيدات الزمالك في حسم المباراة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، ليحقق الأبيض اللقب بعد غياب ما يقرب من 12 عاما.

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وحققت اللاعبة فرح عبد العزيز الفوز للزمالك في مباراتين أمام كل من مريم هضيبي ونادين دولتلي، بينما فازت هند فتحي على مريم هضيبي.

أما الأهلي ففاز في مباراتين عن طريق نادين دولتلي على هند فتحي وهنا جودة على حساب جليلة ناصر.

أما على مستوى الرجال فكان إنبي في حاجة للفوز من أجل لقاء فاصل أما فوز الأهلي فكان كافيا للتتويج باللقب.

وحقق ثلاثي الأهلي السيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان الفوز في مبارياتهم.

وحول محمد شومان تأخره بنتيجة شوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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