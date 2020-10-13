بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 21:53

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات وكهربا ومروان محسن في مطار الدار البيضاء بالمغرب

وصلت بعثة نادي الأهلي إلى المغرب مساء اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الطيران خمس ساعات ونصف عبر طائرة خاصة استقلها الأهلي من مطار القاهرة.

وكان القنصل المصري عمر منيب في استقبال بعثة الأهلي في مطار الدار البيضاء.

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ويلتقي الأهلي مع منافسه الوداد يوم السبت المقبل.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر اصطحاب كافة اللاعبين المقيدين إفريقيا عدا المصابين إصابات طويلة المدى لتلك الرحلة.

الأهلي الوداد في إفريقيا
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