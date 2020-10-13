رسميا - حسام حسن مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري تولي حسام حسن قيادة الفريق الفنية خلفا لطلعت يوسف بعد اعتذاره عن عدم استمراره.

وكشف بيان الاتحاد السكندري "أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي اتفاقها مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي القيادة الفنية".

وتابع البيان "وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه".

وكان طلعت يوسف قد تقدم باستقالته عقب خسارة الاتحاد السكندري من المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشار محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في البيان إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرا من الوقت نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المسؤولية عقب مباراة الإنتاج الحربي والتي سيتابعها من الملعب يوم السبت المقبل.

وسوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والإداري لاحقا.