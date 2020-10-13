نصف نهائي إفريقيا – جمال حمزة لـ في الجول: هذا بديل ساسي حال غيابه.. والتشكيل الأمثل

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:53

كتب : إبراهيم رمضان

الونش - الزمالك - حرس الحدود

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث مهاجم الزمالك السابق جمال حمزة عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء التي ستقام الأحد المقبل.

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** ما هي نقاط قوة وضعف الزمالك التي ظهرت مع مدربه جايمي باتشيكو؟

الزمالك لم يلعب بشكل كامل مع باتشيكو حتى الآن، بالتالي لا أستطيع التقييم جيدا ومثال على ذلك ما حدث ضد حرس الحدود فقد خاض الفريق المباراة دون وجود خط الوسط الأساسي بالكامل.

** من يعوض فرجاني ساسي حال غيابه؟

حال غياب ساسي أتوقع الدفع بمحمد حسن بجوار طارق حامد.

أعتقد أن قرار إراحة محمد حسن في لقاء حرس الحدود كان بسبب ذلك ولن يبدأ في لقاء مصيري بإسلام جابر، فمن الصعب الدفع بلاعب في تلك المباراة في غير مركزه الأساسي.

** هل يبدأ بمصطفى فتحي أو محمد أوناجم؟

رأيي ألا يبدأ بهذا أو ذاك، أعتقد أنه سيدفع بأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" كجناحين لأنهما أساسيان إلى جانب يوسف إبراهيم "أوباما" خلف مصطفى محمد.

على أن يكون أوناجم ومصطفى فتحي أوراق رابحة كبدلاء.

** كيف تواجه الأندية المغربية من خلال خبرتك؟

التركيز مع المهام الدفاعية جيدا قبل كل شيء وعدم إعطاء مساحات للخصم، أعتقد أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الخبرات لخوض المواجهة ينقصهم فقط التركيز وألا يشغلوا أنفسهم بأمور أخرى.

** ما هو التشكيل الأمثل في رأيك للزمالك؟

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء (إن كان لائقا للمشاركة)- حازم إمما

في الوسط الدفاع: طارق حامد- محمد حسن (حال غياب ساسي)

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- أوباما- زيزو

في الهجوم: مصطفى محمد

الزمالك في إفريقيا الرجاء
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