تشكيل المغرب - حكيمي أساسي وبنشرقي على مقاعد البدلاء أمام الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع منتخب المغرب

يجلس أشرف بنشرقي جناح الزمالك على مقاعد بدلاء المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية بين المنتخبين.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

المغرب

ويشارك بشكل أساسي أشرف حكيمي ظهير فريق إنتر ميلان.

ومن المقرر أن ينتظر بنشرقي في المغرب للانضمام إلى بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة.

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ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المغرب الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: الكجوي

الدفاع: حكيمي - عبد الحميد - مزراوي - منديل

الوسط: القادوري - العربي - سليم - برقوق

الهجوم: سفيان أمرابط - سامي

المغرب أشرف بنشرقي
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