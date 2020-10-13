تشكيل المغرب - حكيمي أساسي وبنشرقي على مقاعد البدلاء أمام الكونغو الديمقراطية
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:35
كتب : FilGoal
يجلس أشرف بنشرقي جناح الزمالك على مقاعد بدلاء المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية بين المنتخبين.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
ويشارك بشكل أساسي أشرف حكيمي ظهير فريق إنتر ميلان.
ومن المقرر أن ينتظر بنشرقي في المغرب للانضمام إلى بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة.
ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل المغرب الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: الكجوي
الدفاع: حكيمي - عبد الحميد - مزراوي - منديل
الوسط: القادوري - العربي - سليم - برقوق
الهجوم: سفيان أمرابط - سامي