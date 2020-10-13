فينجر: أرتيتا يمكنه قيادة أرسنال للفوز بالدوري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:33

كتب : FilGoal

آرسين فينجر

قال آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال إن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الحالي يمكنه قيادة المدفعجية للظفر بلقب الدوري الإنجليزي.

ولم يفز أرسنال بالدوري منذ عام 2004، وبدأ الموسم الحالي بحصد تسع نقاط من أصل 12 نقطة.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الثلاثاء: "أؤمن بقدرة أرسنال على الفوز بالدوري فأرتيتا لديه تأثيرا واضحا على الفريق".

وأضاف "اللاعبون يتبعوا أرتيتا، وأنفقنا كثيرا بشكل جيد خلال آخر عامين، وفجأة اكتشفنا موارد ضخمة وكان ذلك مفاجئا للغاية".

وواصل "أعتقد أن أرتيتا يملك الجودة والعدد المميز من اللاعبين للمنافسة على الدوري، لما لا؟".

وعن متى يعود لزيارة ملعب الإمارات إذ أنه لم يزر ناديه منذ رحيله عنه في عام 2018 علق "الأمر ليس مؤلما، لقد شعرت إنه من الأفضل أن يكون هناك مسافة بيني وبين النادي وأجعل الجميع يسير في عمله".

وأردف "لا أعم متى سأزوره لكنني لن أستبعد حدوث ذلك، إنه مازال النادي الذي أحبه وأعاني عندما لا يلعب جيدا وأكون سعيدا عندما يظهر بشكل جيد".

وأتم فينجر "عندما أتحدث عن أرسنال فإنني أقول نحن".

أرتيتا أرسنال فينجر
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