تشكيل الكونغو الديمقراطية - لاعبا الوداد والرجاء أساسيان أمام المغرب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

كازادي كاسنجو - الوداد المغربي

يشارك فرانسيس كازادي وفابريس نجوما لاعبا الوداد والرجاء بشكل أساسي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة المغرب وديا.

ويشارك في التشكيل الأساسي ضد المغرب، كازادي مهاجم الوداد ونجوما لاعب وسط الرجاء.

ويستعد الوداد لملاقاة الأهلي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

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كما يستضيف الرجاء فريق الزمالك مساء الأحد في نفس الدور من البطولة.

وتقام المباراة الودية بين الكونغو الديمقراطية والمغرب في المغرب مع ختام مباريات التوقف الدولي.

الوداد الرجاء منافس الأهلي منافس الزمالك
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