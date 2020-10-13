فيروس كورونا يتسبب في إلغاء ودية السنغال وموريتانيا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال

تسبب إصابة 8 أشخاص من منتخب موريتانيا بفيروس كورونا في إلغاء ودية الفريق أمام السنغال.

وكان من المقرر إقامة الودية اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال الاتحاد السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي إن إلغاء المباراة جاء بعد الاتفاق بين كلا الاتحادين.

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وأتم الاتحاد السنغالي بيانه "بعد إصابة ثمانية أعضاء من منتخب موريتانيا بفيروس كورونا تقرر إلغاء المباراة، ونتمنى الشفاء السريع لجميع المصابين".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة التاسعة في التصفيات رفقة الكونغو وغينيا بيساو وإيسواتيني.

فيما يلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الخامسة مع المغرب وإفريقيا الوسطى وبوروندي.

السنغال موريتانيا كورونا
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