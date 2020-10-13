تشكيل تونس - معلول والجزيري على دكة البدلاء أمام نيجيريا وديا

يجلس ثنائي الدوري المصري علي معلول وسيف الدين الجزيري على دكة البدلاء أمام نيجيريا وديا.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

ويلعب منتخب تونس أمام نيجيريا وديا في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في النمسا.

ويغيب فرجاني ساسي عن المباراة بعدما دخل في حجر صحي في تونس لمخالطة حالة إيجابية بفيروس كورونا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: اسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجر

الوسط: إلياس سخيري – أيمن بن محمد – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – وهبي الخزري - حمزة رفيعة