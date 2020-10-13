تقرير: غضب بين لاعبي يونايتد بسبب طريقة معاملة النادي لروميرو

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

سيرجيو روميرو

أبدى لاعبو مانشستر يونايتد إحباطهم وحزنهم بسبب الطريقة التي يعامل بها النادي لاعبه سيرجيو روميرو، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

سيرخيو روميرو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأوضح التقرير أن الحارس غاضب للغاية من طلبات فريقه المادية، إذ قدرت الإدارة مبلغ رحيله بـ10 ملايين جنيه إسترليني.

ويأتي هذا بعد استبعاد الحارس من قائمة دوري أبطال أوروبا التي أعلنها يونايتد وشهدت تواجد ديفيد دي خيا ودين هيندرسون ولي جرانت في حراسة المرمى.

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وتسبب الموقف الحالي للاعب في تعاطف زملائه معه خاصة وأن اللاعب يتم استبعاده حاليا بشكل تام بعد 5 أعوام من خدمة الفريق دون أن يُقصر.

وحاول إيفرتون ضم الحارس الدولي الأرجنتيني لكنه ضم بعد ذلك روبين أولسن حارس روما.

وألمح التقرير أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي قد يكون ضمن الحسابات خاصة وأن نافذة الانتقالات تغلق هناك يوم 29 أكتوبر المقبل.

روميرو صاحب الـ33 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 قادما من سامبدوريا مجانا، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي بعد أن كان قد جدد تعاقده في يوليو 2017.

الدولي الأرجنتيني شارك بقميص مانشستر يونايتد في 61 مباراة استقبل خلالها 27 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 39 مباراة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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