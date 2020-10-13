أس: مانشستر يونايتد يشكل تهديدا كبيرا في سباق ضم كامافينجا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

سيجد ريال مدريد نفسه في منافسة قوية أمام مانشستر يونايتد للحصول على خدمات إدواردو كامافينجا لاعب وسط ستاد رين الفرنسي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن صاحب الـ17 عاما ينُظر له في لنادي الإنجليزي كبديل محتمل لزميله في منتخب فرنسا بول بوجبا، الذي قد يرحل عن صفوف الشياطين الحمر.

وكان بوجبا قد تسبب في الكثير من الجدل حول مستقبله بعد تصريحاته بأن اللعب لريال مدريد "حلم" بالنسبة له، رغم أنه أوضح أنه سعيد في مانشستر يونايتد.

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وأوضحت الصحيفة أن يونايتد سيضح كامافينجا في حالة رحيل بوجبا إلى ريال مدريد.

وعلى الرغم من موهبته الكبيرة، إلا أن سعر اللاعب الفرنسي الشاب لن يكون كبيرا لأن عقده مع رين ينتهي في صيف 2022، وكان اللاعب قد رفض تجديد عقده.

ووصف التقرير مانشستر يونايتد بـ"التهديد الكبير" في سباق ضم اللاعب الشاب، خاصة وأن وكيله قد حذر ريال مدريد بالفعل أن موكله قد لا يكون متاحا بعد عدم رحيله عن رين في السوق الصيفية الماضية.

كامافينجا تم تصعيده للفريق الأول في رين في يناير 2019 ومنذ ذلك الحين لفت إليه الأنظار بالنظر إلى حجم موهبته.

وشارك كامافينجا حتى الآن في مباراتين دوليتين مع منتخب فرنسا سجل خلالها هدفا.

لاعب الوسط الشاب شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بالدوري الفرنسي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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