بيرلو: التدريب أصعب من اللعب. جوارديولا قدوة.. وسعيد بـ رونالدو أيقونة كرة القدم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

أشاد أندريا بيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق ومدرب الأخير حاليا ببيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي، وأبدى سعادته بوجود كريستيانو رونالدو في صفوف فريق السيدة العجوز.

وشدد بيرلو (41 عاما)، الذي يخوض أول موسم تدريبي في مشواره، أن إدارة مباريات كرة القدم من مقعد المدير الفني أصعب من الوجود في المستطيل الأخضر.

وقال الإيطالي في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"أنا سعيد لوجود أيقونة كرة القدم العالمية (رونالدو)، رؤيته بشكل يومي يتدرب ويلعب. سعيد جدا وكذلك الفريق كله، لاعب يواصل العمل بنفس الشكل حتى مع بلوغه 35 عاما، لديه نفس الشغف للعب كرة القدم يوميا. إنه قدوة لنا جميعا".

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وواصل بطل مونديال 2006 مع إيطاليا "جوارديولا مثال يحتذى به للجميع. أظهر ولا زال يثبت أنه من أفضل المدربين. منذ أيامه مع فريق شباب برشلونة ثم مع الفريق الأول. أظهر أن المدربين الشباب الذين يريدون أسلوبا معينا من الكرة الهجومية هم مثال يحتذى به. كل لديه أفكاره وأعتقد أن علينا إبرازها، لكنه دون شك هو قدوة لكل من في مجال الكرة".

واستمر بيرلو "الضغوط في التدريب أكبر، في الملعب كان القرار لي ماذا أفعل بالكرة، لكن على الدكة يكون الأمر في حوزة آخرين هم الذين يخوضون المباريات، لذا الأمر أصعب كمدرب".

وخلف بيرلو المدرب ماوريزيو ساري في مقعد الرجل الأول في نادي يوفنتوس، قاد الفريق لفوز وتعادل في الدوري ضد سامبدوريا وروما على الترتيب.

ويحل يوفنتوس ضيفا على كروتوني يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري ثم يتجه لأوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر.

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