فيرمينو: أحب طريقة لعب صلاح.. من الصعب تصديق ما يقوم به

أسهب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح، وأشار إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الدولي المصري في التدريبات والمباريات.

الثنائي يتألق بجوار ساديو ماني في قيادة هجوم ليفربول منذ 3 سنوات وإعادة الريدز لمنصات التتويج.

وقال فيرمينو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا معجب كثيراً بصلاح، أحب الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف "صلاح يسجل الكثير من الأهداف، من الصعب على المرء تصديق ما يقوم به من عمل دؤوب وجهد حثيث".

وأتم "أنا محظوظ للغاية باللعب إلى جانبه وكذلك إلى جانب الرائع الآخر ساديو ماني".

صلاح بدأ موسمه الجديد بقوة، إذ سجل 5 أهداف في الجولات الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي.

النجم المصري المتألق زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.