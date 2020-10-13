محلل أداء الأهلي السابق يكشف لـ في الجول أهم مميزات الوداد.. ونقطة ضعفه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 11:26

كتب : أحمد الخولي

شعيب صيكوك مدرب الأهلي

كشف شعيب صيكوك، محلل الأداء السابق في جهاز ريني فايلر في الأهلي، عن ملامح من التقرير الذي سلمه للسويسري بشأن الوداد المغربي، الذي يقابل الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المغربي صيكوك لـ FilGoal.com: "مفتاحا لعب الوداد على اليمين وعلى اليسار، اللاعبان بديع أوك وإسماعيل الحداد".

وشدد "لديهما السرعة والتقنية المهارية لكنهما يقصران دفاعيا".

وأكمل "لابد من الضغط على دفاع الوداد لأن به مشاكل".

وأوضح "في وسط الملعب لديهم وليد الكرتي خلف المهاجم، ويحيى جبران وصلاح الدين السعيدي في الوسط، ولو لعب أيمن الحسوني هو لاعب ذو مهارات كبيرة".

وأردف "لكن الاعتماد دائما على أوك والحداد، لاعبو الوداد يبحثون دائما عن ذلك الثنائي".

وعن رحلته مع الأهلي قال صيكوك: "تمنينا الاستمرار، لكن لسبب لا أعلمه تغير موقف ريني فايلر. أتوقع نجاحا كبيرا لبيتسو موسيماني لأنه يعمل جيدا على العامل النفسي. الأهلي ناد كبير ولا يقف على اسم".

وأتم "أصبحت أهلاويا، وأنتمي لنادي القرن، ولن أتأخر عنه في أي وقت ومن أي موقع".

شعيب صيكوك الأهلي الوداد
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