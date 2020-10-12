محمد حليم: حذرت لاعبي الحدود من عرضيات الزمالك.. ضغط المباريات أثر علينا

قال محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود إنه حذر لاعبي فريقه من خطورة عرضيات الزمالك والتي جاء منها هدفي الفريق الأبيض في اللقاء.

وفاز الزمالك على حرس الحدود اليوم الإثنين بهدفين لهدف في الجولة 32 من الدوري في ملعب المكس.

وتأكد هبوط حرس الحدود للدرجة الثانية رسميا عقب تلك الهزيمة.

وتحدث محمد حليم لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لعبنا جيدا واللياقة البدنية لم تسعفنا فنحن نخوض مباراة كل 3 أيام، خضنا 17 مباراة في شهرين فقط هذا لا يحدث في العالم".

وتابع "حذرت اللاعبين من عرضيات الزمالك وتميزهم فيها ولكن للأسف استقبلنا هدفين من عرضيتين".

وواصل "هذا دليل على عدم قدرتنا على علاج الأخطاء في ظل توالي المباريات".

وأكمل "لو لم نهدر الكثير من النقاط مبكرا لما وضعنا أنفسنا في ذلك الموقف، حرس الحدود لا يستحق تلك المكانة".

وعن مصيره أتم محمد حليم حديثه "ما يريده النادي سأفعله، أنا في النادي منذ 21 عاما وبالتحديد عام 1999".