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منافس مصر - هدف الـ +90 يحرم توجو من الانتصار على السودان

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

جزر القُمر - توجو

تعادل منتخب توجو وديا مع منتخب السودان ضمن الاستعدادات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

منتخب توجو كان على أعتاب الانتصار بهدف جيل سونو في الدقيقة 74 ولكن هدف قاتل في اللحظات الأخيرة كتب تعادل السودان.

وسجل محمد عبد الرحمن مهاجم السودان هدفا قاتلا في الدقيقة 93 ليكتب التعادل لمنتخب بلاده.

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ويتواجد منتخب توجو في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، رفقة منتخبات مصر وجزر القمر وكينيا.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة في التصفيات في الـ 14 من شهر نوفمبر في مصر، وبعدها تقام الجولة الرابعة بين الفريقين يوم 17 من نفس الشهر في توجو.

ويحتل منتخب توجو المركز الأخير بـ 0 نقاط، بينما تعادل منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر.

توجو منتخب مصر
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