ذا أثليتك تكشف السبب خلف رغبة أرسنال في التخلص من أوزيل خلال الانتقالات الصيفية

حاول أرسنال التخلص من لاعبه مسعود أوزيل خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة لكن ذلك لم يحدث وصاحب الـ31 عاما بقى مع الفريق اللندني.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها عن السبب الخفي خلف رغبة إدارة أرسنال في بيع اللاعب الألماني.

وأوضح التقرير أن أوزيل حينما جدد تعاقده في عام 2018 لثلاث سنوات ونصف، نص التعاقد على حصوله على 8 مليون جنيه إسترليني كمكافأة ولاء.

وبالفعل اضطر أرسنال لدفع ذلك المبلغ في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

لكن أرسنال دفع ذلك المبلغ رغم عدم استفادته من أوزيل نهائيا لاستبعاده من تشكيلة الفريق وخروجه من قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي.

وأكد أوزيل مرارا وتكرارا أنه جاهز للمشاركة مع الفريق حال استدعائه.

وكان أوزيل لعب 10 مباريات تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا مع أرسنال قبل فترة التوقف الإجبارية جراء تفشي فيروس كورونا.

لكن بعد استئناف النشاط الكروي لم يظهر أوزيل أبدا في قوائم المباريات حتى.

وتتجه الأنظار الآن لرؤية ما إن كان أوزيل سيظهر في قائمة أرسنال النهائية للموسم الجاري يوم 20 أكتوبر بعد نهاية الانتقالات الصيفية أم لا.