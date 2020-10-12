والده: تشيلسي ويوفنتوس اهتما بضم بارتي.. ونصيحتي له ساهمت في اختياره لـ أرسنال

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

توماس بارتي - أرسنال

قال يعقوب بارتي والد توماس لاعب خط وسط أرسنال الجديد إن نجله حظي بالاهتمام من يوفنتوس وتشيلسي لكنه اختار الانضمام لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

وتحدث والد توماس بارتي لموقع "ماي جوي أونلاين" الغاني: "لم نكن منزعجين من أي شيء لأننا كنا نأمل في انضمام توماس لناد كبير، كنا على علم باهتمام أندية أخرى به مثل تشيلسي ويوفنتوس".

وأكمل "علمنا أن الله معنا ومنذ تلك اللحظة كنا نحتفل".

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وعن اختياره لأرسنال رغم عدم لعبه في دوري أبطال أوروبا رغم مشاركة الأندية الأخرى في البطولة علق "لقد لاحظت رغبته في اللعب في دوري الأبطال لكنني اقترحت عليه أن ينضم لفريق ويساعده على اللعب في البطولة".

وأتم "نصحيتي له بغض النظر عن الخطوة الكبيرة في مسيرته أن يتدرب بجدية وألا يفقد التركيز وتجاوب مع ذلك".

وانضم بارتي لأرسنال قادما من أتليتكو مدريد بعدما دفع النادي الإنجليزي 50 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع الروخيبلانكوس.

أرسنال توماس بارتي
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