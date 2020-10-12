نادي مصر الأضعف دفاعا وهجوما.. الفريق يخسر بثلاثية ضد الإنتاج

تلقى نادي مصر، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز بسقوطه يوم الإثنين أمام ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبح الفريق الذي يخوض أول موسم في تاريخه بالبطولة صاحب أسوأ خط هجوم (18 هدفا) وكذلك أسوأ خط دفاع (54 هدفا) ويحتل المركز 17، قبل الأخير طنطا، وتوقف رصيده عند 21 نقطة.

بينما ارتقى الإنتاج ستة مراكز وبات ثامنا بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة.

وسجل باسم مرسي هدفين في الدقيقتين 20 و57 وأحرز محمد فييرا في الدقيقة 28 في المباراة التي استضافها ملعب الكلية الحربية.

ويحل الإنتاج ضيفا على الاتحاد يوم السبت بينما يلعب نادي مصر مباراته الأخيرة في البطولة ضد ضيفه طلائع الجيش يوم الإثنين.

ويلعب نادي مصر بعد ذلك في ربع نهائي كأس مصر ضد الزمالك حامل اللقب في مباراة سيتحدد موعدها لاحقا.