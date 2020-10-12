Ù…Ø­ØªÙˆÙ‰ Ø¥Ø®Ø¨Ø§Ø±ÙŠ
Ø¨Ø·ÙˆÙ„Ø§Øª
Ø£Ù‚Ø³Ø§Ù…
Ø£Ù‚Ø³Ø§Ù… Ø®Ø§ØµØ©

نادي مصر الأضعف دفاعا وهجوما.. الفريق يخسر بثلاثية ضد الإنتاج

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر

تلقى نادي مصر، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز بسقوطه يوم الإثنين أمام ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبح الفريق الذي يخوض أول موسم في تاريخه بالبطولة صاحب أسوأ خط هجوم (18 هدفا) وكذلك أسوأ خط دفاع (54 هدفا) ويحتل المركز 17، قبل الأخير طنطا، وتوقف رصيده عند 21 نقطة.

بينما ارتقى الإنتاج ستة مراكز وبات ثامنا بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة.

أخبار متعلقة
دي بروين ينتقد تلاحم المواسم: لا أحد يستمع إلى اللاعبين.. يتحدثون فقط عن المال مدرب بايرن السابق: طريقة جوارديولا ليست ناجحة.. ميسي فاز له بدوري الأبطال داني ميرفي: جيمس رودريجز رائع لكنه ليس في مستوى صلاح الجانب الآخر من كرة القدم.. كيف تبيع الأندية لاعبيها والفارق بين دور الوسطاء والوكلاء

وسجل باسم مرسي هدفين في الدقيقتين 20 و57 وأحرز محمد فييرا في الدقيقة 28 في المباراة التي استضافها ملعب الكلية الحربية.

ويحل الإنتاج ضيفا على الاتحاد يوم السبت بينما يلعب نادي مصر مباراته الأخيرة في البطولة ضد ضيفه طلائع الجيش يوم الإثنين.

ويلعب نادي مصر بعد ذلك في ربع نهائي كأس مصر ضد الزمالك حامل اللقب في مباراة سيتحدد موعدها لاحقا.

نادي مصر الإنتاج الحربي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وفاة والد فرانشيسكو توتي بفيروس كورونا 13 دقيقة | أوروبا
المصري يهزم الاتحاد ويحقق ما لم يفعله طوال الموسم 18 دقيقة | الدوري المصري
نادي مصر الأضعف دفاعا وهجوما.. الفريق يخسر بثلاثية ضد الإنتاج 33 دقيقة | مصر
5 أفلام وثائقية ننصحك بمشاهدتها عن سيرة نجوم كرة القدم 33 دقيقة | أوروبا
دي بروين ينتقد تلاحم المواسم: لا أحد يستمع إلى اللاعبين.. يتحدثون فقط عن المال ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب بايرن السابق: طريقة جوارديولا ليست ناجحة.. ميسي فاز له بدوري الأبطال ساعة | أوروبا
الجانب الآخر من كرة القدم.. كيف تبيع الأندية لاعبيها والفارق بين دور الوسطاء والوكلاء ساعة | تقرير في الجول
داني ميرفي: جيمس رودريجز رائع لكنه ليس في مستوى صلاح ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك