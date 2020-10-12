دي بروين ينتقد تلاحم المواسم: لا أحد يستمع إلى اللاعبين.. يتحدثون فقط عن المال

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

اشتكى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي من عدم حصوله على فترة راحة بين الموسم المنصرم والموسم الجاري.

الموسم الماضي توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على موعد انطلاق الموسم الجديد.

وقال دي بروين لشبكة RTL: "الصيف الماضي، كان لدي فقط 8 أو 9 أيام إجازة ولم أستطع المغادرة لأن زوجتي كانت على وشك الولادة".

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وأضاف "حين ينتهي هذا الموسم سأكون لعبت لمدة عامين بلا توقف، فترة الراحة السلبية مهمة لجسد وذهن أي لاعب".

وشدد الدولي البلجيكي "لكن لا أحد يستمع إلى اللاعبين، يتحدثون فقط عن المال ولكن الإصابات ستحدث".

من جهته، أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أسباب استبدال نجمه كيفن دي بروين في لقاء إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وخرج دي بروين بعدما طلب التبديل خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز صعب للإنجليز.

وقال مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام: "لن أقول إن كيفن دي بروين مصاب".

وأضاف "لقد قال إنه يشعر بشيء، ومن السابق لأوانه معرفة ما يعاني منه".

وتابع "دي بروين لم يكن لائقا بنسبة 100%، لقد كان تغييرا احترازيا".

ومن المتوقع أن يغيب نجم مانشستر سيتي عن لقاء إيسلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.

وفازت إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدم روميلو لوكاكو بالهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

منتخب إنجلترا رد بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة الـ39 عن طريق ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف ماسون ماونت هدفا ثانيا، ليفوز الأسود الثلاثة باللقاء.

الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي بلجيكا
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