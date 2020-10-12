حارسا الوداد والرجاء ينضمان لمعسكر منتخب المغرب قبل أيام من مواجهتي الأهلي والزمالك

قرر وحيد خاليلوزيتش مدرب منتخب المغرب استدعاء أحمد رضى التكناوتي حارس الوداد وأنس الزنيتي حارس الرجاء لمعسكر الفريق قبل أيام قليلة من مواجهات دوري أبطال إفريقيا المرتقبة ضد الأهلي والزمالك.

وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان: "انضم كل من أنس الزنيتي وأحمد رضى التكناوتي إلى التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المقام بملعب محمد السادس".

وأضاف البيان "وذلك استعدادا للمباراة الودية التي ستجمع أسود الأطلس بالكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء".

وكان الجهاز الفني للمنتخب المغربي قد قرر ضم طه مريد حارس الوداد الشاب للتدرب مع منير المحمدي وياسين بونو.

يستعد الوداد والرجاء لمواجهة كل من الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب يومي السبت والأحد على الترتيب.

⚽️🦁Anas Zniti & Ahmed Reda Tagnaouti joined today the training camp of the National Team🇲🇦 at Mohammed VI Football Complex ahead of tomorrow's friendly against DR Congo🇨🇩#DimaMaghrib💚🇲🇦❤pic.twitter.com/hyDgNTrHqn — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) October 12, 2020

الرجاء والوداد تصارعا على لقب الدوري المغربي حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يتوج الرجاء باللقب في سيناريو جنوني.

فقد خطف الرجاء لقب الدوري المغربي في الوقت القاتل مع ختام المسابقة بهدف عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 90.

التنافس على لقب الدوري ظل حتى اللحظات الأخيرة وبلغت الإثارة ذروتها في أخر خمس دقائق من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الوداد أمام الفتح الرباطي بهدف لكل منهما، بينما تأخر الرجاء أمام الجيش الملكي بهدف دون رد، بينما تقدم نهضة بركان على أولمبيك آسفي بنفس النتيجة.

وجاءت نتائج الشوط الأول في مصلحة الوداد بعد تساوي الثلاثة فرق برصيد 57 نقطة، بينما الرجاء ثانيا ونهضة بركان ثالثا.

وحتى أخر 5 دقائق من النهاية تحولت النتائج لمصلحة الرجاء بعد تسجيل التعادل عن طريق عبد الإله حفيظي في الدقيقة 62 واستمرت باقي النتائج كما هي.

وكانت تلك النتائج تسفر عن تتويج الرجاء بالدوري وحصول الوداد على المركز الثالث وعدم التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

لكن بلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 88 عندما سجل الوداد هدف التقدم ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة متفوقا على الرجاء.

ولم يكن الوقت بدل من الضائع أقل إثارة إذ سجل عبد الإله حفيظي هدف التقدم للرجاء ورفع رصيده فريقه إلى 60 نقطة ليخطف اللقب لفريقه على حساب الوداد ويتأهلا سويا إلى دوري الأبطال.

وحقق الرجاء لقبه الـ 12 في التاريخ والأول منذ سبع سنوات بينما فقد الوداد حامل اللقب وصاحب التتويج 20 مرة البطولة في النهاية.