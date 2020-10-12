بيراميدز إلى المغرب بطائرة خاصة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 14:10

كتب : عاطف شادي

فريق بيراميدز أمام الأهلي

تسافر بعثة بيراميدز في الثالثة عصر الخميس المقبل إلى مدينة كازبلانكا المغربية استعدادا لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري مع نظيره هوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم ٢٥ أكتوبر بملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط العاصمة.

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، في إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب.

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شدد على أن الفريق سيصل إلى الرباط في السابعة مساء، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراة المحدد لها الثلاثاء.

وتقرر أن ينضم الثنائي الدولي، البوركيني إيريك تراوري والإيفواري ولفريد كانون لبعثة فريق نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء.

أوضح محمد صلاح مدير الفريق، أن كانون سيلتحق ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء قادما من بلجيكا بعد انتهاء معسكر منتخب كوت ديفوار، فيما ينضم تراوري من المغرب التي يتواجد بها بصحبة منتخب بلاده.

وينهي الثنائي الدولي ارتباطهما مع منتخبي بلادهما، بمباراتين وديتين دوليتين حيث يلتقي منتخب الأفيال مع اليابان، في حين يلتقي بوركينا فاسو بنظيره منتخب مدغشقر بمدينة الجديدة في المغرب.

بيراميدز هوريا الغيني الكونفدرالية
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