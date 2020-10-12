مودريتش: أتمنى البقاء في ريال مدريد.. ولكن

أقر لوكا مودريتش نجم كرواتيا وريال مدريد أنه يود الاستمرار في صفوف ناديه الإسباني، لكنه يقدر أن سنه الكبيرة قد تعجل برحيله عن بطل الدوري.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 35 عاما:"بالتأكيد أود البقاء في ريال مدريد، لكني أدرك أنني في سن معينة والنادي عليه اتخاذ القرار الأفضل للجميع".

وواصل "طالما أشعر أنني جزء مهم في فريق ريال مدريد، أتمنى الاستمرار. بخلاف ذلك، سأبحث عن تحد جديد. لكن هذا ليس موجودا الآن".

ويخوض مودريتش موسمه التاسع في ريال مدريد الذي توج معه بـ17 لقبا.

وشارك مودريتش في 347 مباراة وسجل 22 هدفا وأرسل 55 تمريرة حاسمة.

وقالت تقارير إن لاعب توتنام السابق كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ريال مدريد في 2019.

وكتبت أن وجهته الأقرب هي الدوري الإيطالي.

لكن أفضل لاعب في العالم في 2018 ووصيف المونديال الأخير استمر مع ريال مدريد.

ويمتد عقد مودريتش مع ريال مدريد إلى 2021.

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