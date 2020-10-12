تقرير: يوفنتوس فاز بسباق ألابا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 13:23

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس تفوق على منافسيه في سباق الظفر بالمدافع ديفيد ألابا الساعي للرحيل عن بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

يوفنتوس

وكتب التقرير أن بطل إيطاليا هزم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اللذين أرادا التعاقد مع النمساوي البالغ عمره 28 عاما، وأوضح أن يوفنتوس اتفق مع اللاعب على بنود شخصية في عقد يبدأ الصيف المقبل.

وزعمت تقارير أن يونايتد وسيتي وباريس سان جيرمان أرادوا اللاعب الذي ينتهي عقده مع بايرن في 2021.

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ويخوض ألابا، لاعب هوفنهايم السابق، موسمه العاشر مع النادي البافاري بطل أوروبا.

ويسعى اللاعب لتحد جديد بعد فوزه بـ25 لقبا مع بايرن.

وشارك ألابا في 389 مباراة مع بايرن وسجل 31 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وفاز ألابا مع النمسا على أيرلندا الشمالية بهدف يوم الأحد في دوري أمم أوروبا ويستعد لمواجهة رومانيا يوم الأربعاء.

وتأهلت النمسا ليورو 2020 التي تجري الصيف المقبل وتلعب في المجموعة الثالثة ضد أوكرانيا وهولندا و(جورجيا أو مقدونيا الشمالية).

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